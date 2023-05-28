Milyonlar Türkiye'nin kaderini belirlemek adına bir kez daha sandığa gitti.

Tarihin en önemli seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 adet sandık kuruldu.

İlk turun ardından milyonlar, aynı heyecanla sandıklara akın etti.

Sandıklar kapandı

Sandıklar, sabah saat 08.00'da başlarken, saat 17.00'de ise sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık yarışı sonuçlanmış olacak.

Ardından sandık görevlileri tarafından zarflar torbalandı. Şimdi ise milyonları, sayım heyecanı sardı.

Gözler seçim yasağında

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saçım yasağına ilişkin saat 17.00’ı işaret etmişti.

Gözler, yasaklara ilişkin gelecek açıklamaya çevrildi.