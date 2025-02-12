KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Belediyeyi ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından karşılanan Yılmaz, burada şehirde yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Burak Gül ile görüştü ve partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretlerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin eşlik etti.