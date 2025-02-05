Türkiye'nin asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ile el ele, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte durduğunu vurgulayan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın öncelik verdiği gibi hiçbir icraat deprem bölgesindeki çalışmaların önüne geçmedi. 'Önce yaralarımızı saracağız' dedik ve depremzede kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa ivedilikle hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen iki büyük depremle Asrın Felaketi'nin yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Derin, çetin ve büyük bir acı... Ancak, acının vahametinden güneşin bile doğmaya ar ettiği günlerde milletçe, acımızdan daha büyük bir dayanışma göstermemiz gerektiğini biliyorduk. 85 milyonun tamamı genç-yaşlı, kadın-erkek demeden hepimiz hesapsızca, müthiş bir özveriyle birbirimizin yardımına koştuk."

Türkiye'nin Asrın Felaketi karşısında asrın birlikteliği ile el ele, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte durduğunu vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelik verdiği gibi hiçbir icraat deprem bölgesindeki çalışmaların önüne geçmedi. 'Önce yaralarımızı saracağız' dedik ve depremzede kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa ivedilikle hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Rabbim milletimizi böyle büyük acılarla sınamasın."

Altun'un paylaşımda, deprem bölgesindeki çalışmalara ait videoya da yer verildi.