Devlet ve hükümet başkanlarının resmi karşılama törenlerinde görev yapan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personeli, törenlere "sıfır hata" prensibiyle hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı personelinin disiplin ve özveriyle gerçekleştirdiği tören hazırlık çalışmalarını görüntüledi.

Yapılacak her törenin hazırlığı kapsamında, ilk olarak törende görev alacak personel boy sırasına alınıyor. Boy sırası alındıktan sonra takımlar 3 mangalı, mangalar 9 tören personeli olacak şekilde kuruluş oluşturulmaya başlanıyor.

Personelin tören öncesi kıyafet ve teçhizat kontrolünün yapılması şekil disiplini için büyük önem taşıyor. Manga ve takım komutanları, kendi kıyafetlerini giydikten ve kontrolünü yaptıktan sonra içtimaya çıkan personelin kıyafetini toplu şekilde kontrol ediyor.

Hazırlığa ilişkin tüm aşamalar tamamlandıktan sonra personel tören safhasına geçiyor. Bu kapsamda, ilgili tören tipine göre "kusursuz" bir şekilde görev faaliyeti yerine getiriliyor.