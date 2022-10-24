Şehirde çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Kahoot Bilgi Yarışması düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 28 Ekim Cuma günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek bilgi yarışmasına yaş sınırı olmaksızın Kahramanmaraş’ta ikamet eden herkes katılabilecek. Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek yarışma, Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Kahoot pin kodu ise yarışma esnasında katılımcılarla paylaşılacak.

Çeşitli Ödüller Yarışmacıları Bekliyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenecek bilgi yarışmasında dereceye giren yarışmacılar çeşitli ödüller kazanabilecek. Çevrimiçi gerçekleştirilecek yarışmanın birincilik ödülü ise bisiklet. Yarışmada ikinci olan katılımcı tablet bilgisayar, üçüncü ise akıllı saat kazanacak. Yarışmanın mansiyon ödülü ise akıllı bileklik.