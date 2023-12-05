Halk Eğitimi Merkezi Fuaye Alanında Düzenlenen Sergiye Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz Davetliler Ve Kursiyerler Yoğun Katılım Sağladı.

Serginin Açılış Kurdelesinin Kesilmesinin Ardından Davetliler Hep Birlikte Birbirinden Güzel Eserleri İnceleyerek Eser Sahiplerinden Bilgiler Aldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Onikişubat Suzan Ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül Kursların Yıl boyunca Devam Ettiğinin Altını Çizdi.

Davetliler İse Böyle Güzel İşleri Çıkartarak Sergileyen Kursiyerleri Tebrik Etti.

