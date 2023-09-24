CW Enerji, EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'nda yer alarak yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'nda geliştirdikleri ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Fuar katılımları ile geliştirdikleri ürünleri sektör temsilcileri ile buluşturduklarını ifade eden Sarvan, "Bu tarz fuarlar sektörümüzün gelişmesi ve ilerlemesi açısından oldukça güzel fırsatlar sunuyor. Bu fuarda da faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Alanında uzman ekibimizle birlikte AR-GE çalışmalarımız sonucu hataya geçirdiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Yerli ve milli olan güneş panellerimizi geniş ürün yelpazemiz ile tanıttık" dedi.

"Ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz"

Yenilenebilir enerji sektörünün gelişmeye çok açık bir alan olduğunu dile getiren Sarvan, firma olarak olarak yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Bu çerçevede sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya özen gösterdiklerini ifade eden Sarvan, "Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak hedefiyle alanında uzman kadromuzla birlikte hızla çalışıyoruz. Sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak adına kendimizi sürekli geliştirmeyi ve yeni teknolojileri bünyemize katmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarda yer almayı sürdürecek ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu