6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde kadınların karşı karşıya kaldığı sosyal ve psikolojik sorunlara odaklanan proje, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor. KADEM’in liderliğinde hayata geçirilen bu girişim, kadınların hem bireysel anlamda hem de toplumsal yaşamdaki rollerinde güçlenmelerini hedefliyor. Projede psikososyal destek hizmetlerinden ekonomik bağımsızlık fırsatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Tanıtım programında konuşma Yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen’de Kadınlarımızın ekonomide, gastronomide sosyal hayatın her yerinde yer alması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı aynı zamanda kadem il temsilcisi Ayşe Taşkıran’da Kadınlarımızın toplumsal hayatta daha güçlü bireyler haline gelmeleri için bu proje büyük bir adım olacak dedi.