Dulkadiroğlu ilçesinde 2 çocuğuyla yaşamını sürdüren Darendeli'ye geçen yıl gittiği özel bir hastanede dördüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Vücudundaki tümör nedeniyle tedavi sürecinde 2 göğsünü kaybeden Darendeli, yaşama küsmeyerek, 10 yıldır çalıştığı gelinlik mağazasında işine daha sıkı sarılarak hastalığını unutmaya karar verdi.

Bir yandan yakalandığı hastalıkla mücadele eden bir yandan da gelinlik kızların mutluluk ve heyecanına ortak olan Darendeli, hem neşesi hem de çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Darendeli, geçen yıl kanser hastalığına yakalandığını ve ilk süreçte herhangi bir belirti olmadığını düşünerek hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Darendeli, işiyle yaşadığı zorlu süreci atlamaya karar verdiğini ve hayata tutunmaya çalıştığını dile getirdi.