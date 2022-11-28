Edinilen bilgiye göre, A.G. (22) adlı genç, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde C.Ö. (22) ve I.B. (24) adlı kişilerin tehdit ve hakaretine uğradı.

A.G.’yi darp eden şahıslar cep telefonunu ve üzerindeki parayı alarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Şüpheliler, şahsın Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olması üzerine çalışma balatan asayiş büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö. ve I.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na konuldu.