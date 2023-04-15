Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki değirmenci, yeniden yöre halkına hizmet vermeye başladı.

İlçe merkezinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından iş yeri ağır hasar alan Ali Akşehmuz, tahliye ettiği değirmen ve malzemelerini açık bir alana kurdu.

Deprem nedeniyle ara verdiği mesleğine yeniden başlayan Akşehmuz, ilçe merkezi ve mahallelerden gelen depremzedelerin arpa, buğday, bulgur ve mercimeği değirmende öğüterek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akşehmuz, depremden önce 7 kişi ile çalıştığını, şu anda ise 3 kişiyle işi sürdürdüğünü söyledi.