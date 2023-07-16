Söylediği şarkıların dışında tercih ettiği elbiseler ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Demet Akalın sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Sezen Aksu'nun yıllar önceki sahne performansını Instagram hesabında paylaştı.

"SEZEN SAHNELERE DÖN ARTIK!"

"Beni Unutma" performansı sonrası içlenen Demet Akalın, Sezen Aksu'ya sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Demet Akalın paylaşımında "Sezen sahnelere dön artık, yetti!" ifadesine yer verdi.



NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu, 2016 yılında verdiği 'Sezen’li Yıllar’ konserinde sahnelere veda edeceğini açıklamıştı.

“Artık yeter. Bir daha İstanbul’da sahneye çıkmayacağım. Önceden Belçika ve Hollanda için konser sözümüz vardı. Onlardan sonra sahneleri bırakıyorum. 40 sene size yeter” dedikten sonra gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı, o dönem gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu sevenlerinin beklentisine karşın yılladır sahne almıyor.