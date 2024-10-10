Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, üniversite hayali kuran 600’ü aşkın gencin katılımıyla başlattığı Üniversite Hazırlık Kursu ile kentin eğitimine verdiği tarihi desteği büyük bir hassasiyetle devam ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde eğitim-öğretime başlayan Üniversite Hazırlık Kursu, tüm hızıyla devam ederken özel olarak hazırlanan deneme sınavlarıyla kursiyerlerin bilgisi ölçülüyor.

474 öğrencinin katıldığı deneme sınavlarında ilk 30’a giren öğrenciler, Başkan Hanifi Toptaş’ın misafiri oldu.

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak hedefiyle düzenlenen buluşma bir anlamda başarılı öğrenciler için düzenlenen ödül töreni niteliğinde gerçekleşti.

Öğrenciler, Başkan Toptaş ile samimi bir ortamda bir araya gelerek hem başarılarını kutladı hem de gelecekteki hedeflerine dair bilgiler paylaştı.

Başkan Toptaş ise öğrencileri tebrik ederken, onların yeteneklerini ve çalışma azimlerini takdir etti.

Toptaş, yemek ve tatlı ikramının ardından öğrencilerle karşılıklı olarak soru-cevap şeklinde bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrenciler, sınav hazırlık süreçleri, ders çalışma teknikleri ve üniversite tercihi konularında Başkan Toptaş’a sorular yöneltti.

Başkan Toptaş, yaptığı konuşmada, “Sizler, bu ülkenin geleceği ve yarının liderlerisiniz. Onikişubat Belediyesi olarak, eğitim alanında sağladığımız desteklerle siz gençlerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Üniversite Hazırlık Kursumuz, sadece akademik bilgilerinizi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda özgüveninizi geliştirmeye de yardımcı oluyor. Başarılarınızı kutlamak için buradayız ve bu yolda size her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Başkan Toptaş, “Gençlerimizin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmak, bizim en önemli önceliklerimizden biri. Her bir öğrencimizin başarıya ulaşması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu