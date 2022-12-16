Deniz Feneri Derneği, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açtı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Deniz Feneri Derneği öncülüğünde oluşturulan mağazanın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılışı gerçekleştirilen mağazanın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ciddi anlamda katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, son yoksula ulaşılıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hayırseverlerin de desteğiyle son 13 ayda ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yaralanabileceği 14 giyim mağazası açtıklarını belirten Yıldız, Kahramanmaraş'la birlikte bu sayının 15'e yükseldiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi Ve Katılımcılar Mağaza İçini Gezdi.