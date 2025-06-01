Kapızlı mevkisindeki Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.

Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.

Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt ambulansla Silifke Devlet Hastanesine, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar ise özel hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma başlatıldı

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Denizden çıkarılan öğrencilerden 2'sinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 1'inin tedavisinin sürdüğü, 3'ünün ise taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir."