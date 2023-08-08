Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde zarar gören içme ve kullanma suyu hatlarının onarımı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Sürdürülen projelerin de kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Deprem bölgesindeki içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan hasarlar giderilerek il ve ilçelerin depolarına kadar arıtılmış içme suyu iletildi.