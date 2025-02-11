6 Şubat depremlerinin ardından insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, deprem bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Vakıf, son olarak Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla 50 adet akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

Depremden etkilenen vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli yardımlarda bulunan İHH, gıda ve barınma desteğinin yanı sıra sağlık alanında da önemli adımlar atıyor. Vakıf yetkilileri, bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin süreceğini belirterek, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı.