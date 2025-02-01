6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için Mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Böylece, depremden etkilenen il ve ilçelerdeki işletmelerin ekonomik toparlanma süreci bir nebze de olsa rahat nefes alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlulardan Mücbir sebep hali uzatılan işletmelerin taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Bu karar, deprem sonrası ekonomik stresi azaltmak amacıyla alındı ve işletmelerin finansal yüklerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.