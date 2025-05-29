Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde faaliyet gösteren ve cirosu 2,5 milyon liranın altında olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu. Karar, depremzede mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine kolaylık sağlamak amacıyla alındı.

Karar, Deprem Bölgesindeki Mükelleflerin %80’ini Kapsıyor

Bakan Şimşek, alınan kararın Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 2022 sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında kalan işletmeleri kapsadığını belirtti. Bu işletmeler için daha önce 31 Mayıs’ta sona erecek olan mücbir sebep hali, 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı.

“Bu karar olmasaydı sürenin 31 Mayıs’ta dolacağını anımsatmak isterim. Bölgedeki küçük işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz,” dedi Şimşek.

Kimler Faydalanabilecek?

Uzatma kararından faydalanabilecek mükellef grupları şunlar:

Basit usule tabi mükellefler,

Sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı gibi gelirlerden dolayı beyana tabi olanlar,

1 Ocak – 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan yeni mükellefler,

2022 yılı cirosu 2,5 milyon TL’nin altında olan KOBİ’ler.

Vergi ve Beyanname Süreleri de Uzatıldı

Mücbir sebep süresi boyunca verilmeyen beyanname ve bildirimlerin yanı sıra, e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri için de süreler yeniden düzenlendi. Buna göre:

e-Defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yükleme süresi 31 Aralık 2025 gün sonuna kadar uzatıldı. Emniyet ve Asayiş derneğinden anlamlı organizasyon! İçeriği Görüntüle

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ait 2023 yılı 2. taksit, 2024 yılı 1. ve 2. taksit ve 2025 yılı taksitleri için ödeme süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

24 Aya Kadar Faizsiz Taksit İmkanı

Deprem bölgesinde mücbir sebep kapsamında borcu bulunan mükellefler, 2 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru yaparak bu borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirebilecek.

7440 Sayılı Yapılandırma Başvuruları da Uzatıldı

Mücbir sebep hali devam eden mükellefler, 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden yapılandırma başvurularını da 2 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar yapabilecek. Bu başvurularda;

İlk taksit veya peşin ödemeler 31 Mart 2026 Salı günü sonuna kadar yapılacak.

Sonraki taksitler ise her ayın sonunda ödenmeye devam edecek.

Vergi Dairesine Bireysel Başvuru İmkanı

Deprem nedeniyle vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olan mükellefler, durumlarının devam ettiğini belgelemeleri halinde bağlı oldukları vergi dairelerine bireysel olarak başvuruda bulunabilecek.

Enflasyon Vergi Borçlarını Azalttı

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tespitine göre, Şubat 2023 döneminden sonra hiç vergi beyannamesi vermeyen ve ödeme yapmayan bazı mükelleflerin borçlarının, enflasyonun etkisiyle reel olarak önemli ölçüde azaldığı belirtildi.