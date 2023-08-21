Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Meydana Gelen Depremler 11 İli Derinden Etkiledi.

Evleri Yıkılan Veya Oturulmayacak Durumda Olan Kişiler İçin Hak Sahipliği Başvuru Dönemi Devam Ediyor.

Hasar Tespit Çalışmalarından Sonra Başlayan Afad Afetzede Hak Sahipliği İçin Başvuru Sürecine Sona Doğru Yaklaşılıyor.

Afad Başkanlığı’ndan Verilen Bilgiye Göre, Depremin Vurduğu 11 İlde Kurulan 141 Hak Sahipliği Başvuru Merkezine 2 Ayda 587 Bin 600 Afetzede Başvurdu.

30 Mayıs Tarihinde Başlayan Afad Afetzede Hak Sahipliği İçin Son Başvuru Tarihi 30 Temmuz'da Sona Erecekti Ama Bu Süre Kahramanmaraş İçin 22 Ağustos’a Kadar Yeniden Uzatılmıştı.

E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapabilen Vatandaşların Belirlenen Sürenin Ardından Başvurularının Kabul Edilmeyeceği Duyuruldu.