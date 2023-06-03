Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 4 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını AA muhabirine açıkladı.

Depremzede öğrencilere istedikleri il ve ilçede sınava girme konusunda tercih yapma kolaylığı tanıdıklarını hatırlatan Şensoy sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, deprem bölgesinde 8'inci sınıfta okuyan 256 bin dolayındaki öğrencimizden 67 bini, 71 ilde sınava girme talebiyle başvuru yaptı." dedi.

Deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi veren Şensoy şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için sınav yeri tercihi başvuru sürecini tüm Türkiye ile aynı anda açtık, 26 Mayıs'a kadar başvurular tamamlandı. Fakat ikamet değişikliği, nakil ya da diğer mücbir sebeplerden dolayı başka illerde sınava girmek isteyen öğrencilerimiz varsa onlara da 30 Mayıs'a kadar süre tanıdık. Bu öğrencilerimiz, il ve ilçe komisyonlarına başvurdular ve sınava giriş yerlerini belirlediler. Daha sonra da eğer çocuklarımız, nakil, il değişikliği veya birtakım sorunlardan dolayı yer değişikliği talebinde bulunurlarsa yine il ilçe komisyonlarına başvurarak herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklar. Bakanlık olarak özellikle bu yıl depremden dolayı çocukların sınava girme noktasında hiçbir sorun yaşamalarını istemiyoruz. Bununla da ilgili gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. İl ve ilçe müdürlerimizi konu hakkında bilgilendirdik. Dolayısıyla öğrencilerimiz sınava giriş noktasında herhangi bir problem yaşamayacaklar."