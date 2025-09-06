Kahramanmaraş merkezli afette hasar gören okullardan 798'inin onarıldığı, 145'inin de güçlendirildiği Hatay'da, devlet kurumları ve hayırseverler işbirliğinde yaptırılan 181 yeni okul eğitime kazandırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları kapsamında Hatay'a 181, Adana'ya da 53 yeni okul kazandırıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da, hasar gören 210 eğitim kurumu kullanılamaz hale geldi.
Afetin ardından devlet kurumları ve hayırseverler işbirliğinde yürütülen çalışmalarla 798 okul onarıldı, 145 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.
Kentte 1873 dersliğe denk gelen 181 yeni okulun inşası tamamlandı, 86 okulun ise yapımı sürüyor.