Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde hava yolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcularla birlikte 162,6 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı DHMİ verilerine göre, söz konusu dönemde toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 1 milyon 649 bin 35 oldu. Yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 artış kaydedildi.

Ağustos ayında ise iç hatlarda 10,4 milyon, dış hatlarda 17,2 milyon yolcu olmak üzere toplam 27,6 milyon yolcu havalimanlarını kullandı. Taşınan yük miktarı ise 512 bin tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı 8 ayda 55,3 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak zirvede yer aldı. Aynı dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı 31,2 milyon yolcuya, Atatürk Havalimanı ise 19 bin 446 uçak trafiğine hizmet verdi. Ağustosta İstanbul’daki iki büyük havalimanı toplamda 13 milyon yolcu ağırladı.

Turizm merkezlerinde de yoğunluk dikkat çekti. 8 ayda Antalya 26,1 milyon, İzmir Adnan Menderes 8,3 milyon, Muğla Dalaman 3,8 milyon, Milas-Bodrum 3,1 milyon, Gazipaşa-Alanya 685 bin yolcuya hizmet verdi. Böylece turizm bölgelerindeki toplam yolcu sayısı 42,2 milyona ulaştı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yolcu ve çevre dostu havalimanlarıyla uluslararası alanda havacılıkta güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.