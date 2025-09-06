Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi’nin 1. ve 3. bloklarının yıkılmasına ilişkin 2’si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut Başkır ve Özcan Çakmak ile tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

Sanık Çakmak, blokların yıkılmasında zemin kattaki bankanın ruhsatsız tadilatlarının etkili olduğunu öne sürerek evraklara ulaşamadığını, suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istedi. Başkır da kamu görevlilerinin ana davaya dâhil edilmesini eleştirerek asıl sorumluların yargılanmadığını savundu, cezaevi şartlarını kaldıramadığını belirterek beraat talep etti.

Tutuksuz sanıklar da kusurlarının bulunmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı 31 Ekim’e erteledi.

Söz konusu davada 13 belediye personeli ile bazı dükkân işletmecileri de yargılanıyor. Sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.