Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun orta refüjüne çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.