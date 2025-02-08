Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve "Ailemizle Sabah Namazı Vakti Kuşanıyoruz" sloganıyla düzenlenen program kapsamında, Abdulhamid Han Camii’nde deprem şehitleri için dualar edildi.

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, felakette hayatını kaybeden vatandaşlar için Abdulhamid Han Camii’nde Hatm-i Şerif okunarak dualar edildi. Sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, sevdiklerini anarken, birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha pekiştirdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Namaz sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.