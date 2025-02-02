6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar çeşitli programlarla yâd edilecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenecek anma programlarının ilki, 3 - 6 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Afet Kongresi olacak. Kongrede; afet yönetimi, deprem sonrası toparlanma süreci ve gelecekte benzeri felaketlere karşı alınabilecek önlemler ele alınacak.

“SESSİZLİKTEN DOĞAN YANKILAR” DİJİTAL SERGİSİ

Anma etkinlikleri kapsamında, 5 - 20 Şubat tarihleri arasında “Sessizlikten Doğan Yankılar” adlı dijital sergi vatandaşların ziyaretine açılacak. Sergide, depremin yarattığı izler, anılar ve hikâyeler dijital ortamda ziyaretçilerle buluşacak.

5 ŞUBAT’TA KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Anma etkinlikleri çerçevesinde, 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da Milli İrade Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti düzenlenecek. Tilavet programı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunacak dualarla tamamlanacak.

ANMA VE ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Depremin yıl dönümü olan 6 Şubat Perşembe günü, sabah saat 10.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde fotoğraf sergisi ve anma programı gerçekleştirilecek. Sergide, depremin yarattığı yıkımı ve depremzedelerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraflar yer alacak. Saat 12.00’da ise, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitliği ziyaret edilecek. Burada, dualar okunarak depremde hayatını kaybedenler anılacak. Aynı gün saat 18.00’da Abdulhamid Han Camii’nde 1001 Hatm-i Şerif Duası ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

7 ŞUBAT’TA DEPREM ANITI AÇILIŞI YAPILACAK

Anma programları, 7 Şubat Cuma günü de devam edecek. Sabah saat 09.30’da, KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi Kahverengi Salon’da “Afet Sırasında Âlimlerin Sorumluluğu” konulu 4. Bölge Toplantısı düzenlenecek. Bu toplantıda, din âlimlerinin afet dönemlerinde toplum üzerindeki etkileri ve sorumlulukları ele alınacak. Saat 12.00’da, KSÜ Avşar Yerleşkesinde Deprem Anıtı’nın açılışı gerçekleştirilecek. Anıt, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve felaketin unutulmamasını sağlamak amacıyla inşa edildi.

İLÇELERDE DE ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de 1001 Hatm-i Şerif ve Dua programları düzenlenecek. Afşin’de öğle namazı sonrası Eshab-ı Kehf Külliye Camii, Andırın’da akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa Camii, Çağlayancerit’te öğle namazı sonrası Merkez Arıoba Camii ve yatsı namazı sonrası Güngören Camii, Ekinözü’nde öğle namazı sonrası Fatih Camii, Elbistan’da akşam namazı sonrası Ehlibeyt Camii, Göksun’da öğle namazı sonrası Ulu Camii, Nurhak’ta öğle namazı sonrası Bolu Camii, Pazarcık’ta öğle ve yatsı namazı sonrası Ulu Camii, Türkoğlu’nda ise sabah namazı sonrası Durdu Tansel Camiinde gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak.