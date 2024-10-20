Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle geçen yıl 10 bin ton alabalık ve 80 milyon balık yavrusu üreten balıkçılar, bu yılın ilk 9 ayında 6 bin ton alabalık ihraç ederek 30 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş’ın su ürünleri üretiminde Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, depremde zarar gören tesislerin onarıldığını ve üretime devam edildiğini söyledi. 68 işletmenin faaliyet gösterdiği kentte yıllık 17 bin 500 ton balık üretimi yapıldığını, bunun 6 bin tonunun ihraç edildiğini vurgulayan Bilir, hedeflerinin 2025 yılında 20 bin ton üretime ulaşmak olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da depremden etkilenen tesislerin hızlı bir şekilde toparlandığını ve yeniden ihracata başlandığını belirtti. Kentte yetiştirilen alabalık ve somonlar, başta Almanya ve Rusya olmak üzere 54 ülkenin mutfaklarında yerini almaya devam ediyor.