Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Deprem: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz" konulu seminere katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 10 ilde büyük yıkıma neden olduğunu anımsatan Özener, ortaya çıkan enerji yoğunluğunun, Hiroşima'ya atılan atom bombasının açığa çıkardığı enerji yoğunluğundan katbekat fazla olduğunu işaret etti.

Özener, "Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Kahramanmaraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Basın mensubu arkadaşımız biraz önce ‘Herkes şimdi Maraş’tan kaçıyor’ diye bir soru sordu. Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım”