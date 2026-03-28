Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremler, binlerce ailenin hayatında derin yaralar açtı. Bu acının en ağır hissedildiği adreslerden biri de Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi oldu.

Depremde mahallenin eski muhtarı Yılmaz Şahan’a ait iki katlı ev yerle bir oldu. Enkaz altında kalan Şahan, eşi Kadriye ile oğulları Osman ve Gökhan yaralı olarak kurtarılırken; Tuncay, Muhammet ve Arda Şahan hayatını kaybetti.

Yaşadığı büyük acıya rağmen hayata tutunmaya çalışan Yılmaz Şahan, devletin sağladığı destekler ve yakın çevresinin yardımlarıyla yeniden bir yuva kurdu. Hem evini hem iş yerlerini hem de üç evladını kaybeden acılı baba, tüm bu kayıplara rağmen umudunu yitirmedi.

Şahan, yıllarını geçirdiği mahallesini terk etmedi. Yeniden inşa ettiği evinde ise yürek burkan bir köşe oluşturdu. Evin bir odasını depremde hayatını kaybeden üç evladına ayıran baba, bu odayı adeta bir “şehitler köşesi”ne dönüştürdü. Odada çocuklarına ait eşyalar, fotoğraflar ve hatıralar özenle korunuyor.

Ayrıca odada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in çerçeveletilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

Yılmaz Şahan için bu ev yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kaybettiklerinin hatırasını yaşattığı bir mekân olma özelliği taşıyor. Her köşesinde geçmişin izlerini barındıran bu ev, bir babanın tarifsiz acısına rağmen hayata tutunma mücadelesinin simgesi olarak dikkat çekiyor.