Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinden en ağır şekilde etkilenen Ebrar Sitesi’nde yeniden yapılanma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği bu alanda, 777 konut ve iş yerinin inşası sürdürülüyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan site, 30 bloktan ve toplamda 678 daireden oluşuyor. TOKİ ve Emlak Konut öncülüğünde başlatılan yenileme çalışmaları çerçevesinde, yapıların tamamında kaba inşaat bitmiş durumda. 3 Nisan 2024’te fore kazık ve beton perde sistemleri kullanılarak başlanan temel çalışmaları, bölgede daha dayanıklı bir yapılaşmanın hedeflendiğini gösteriyor.



Projede, sosyal alanların da yer aldığı kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve fitness salonu gibi alanlar, sakinlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı. 2023 depremlerinin yıl dönümünde tüm konutların hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.



İnşaat alanında, projenin hedeflenen tarihte tamamlanabilmesi için yaklaşık bin işçi, üç vardiya şeklinde 24 saat esasına göre çalışıyor. Yenileme projesiyle, Ebrar Sitesi’nin modern ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Bu çalışma, depremin ardından şehrin yeniden imarı için atılan en somut adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.