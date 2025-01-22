KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, L.V, H.K, A.Ö.D, A.F.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanık Şahin Avşaroğlu, 23 aydır tutuklu olduğunu, hem psikolojik hem de sağlık sorunları yaşadığını belirterek suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti ara kararında, dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.