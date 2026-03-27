Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, başka bir kooperatifte yöneticilik yaptığını, söz konusu binanın yapımında görev almadığını ileri sürdü.

Binada gelini ve ailesinin de hayatını kaybettiğini belirten Tepebaşı, "Binanın çürük olduğunu bilsem onların orada oturmasına izin vermezdim. Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Bu binaların garanti süresi geçmiştir, zaman aşımına uğramıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki T.D, firari sanıkların bir an önce yakalanarak yargılanmalarını istediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.