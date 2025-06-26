"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 83 kişinin yaşamını yitirdiği Selam Apartmanı'nın yıkılması dolayısıyla binanın statik fenni mesul teknik uygulama sorumlusu E.G. ile statik proje müellifi S. O. , 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, başka dosyadan tutuklu sanık S. O. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu, Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözü sorulan S. O. , suçsuz olduğunu ve binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığını savundu.

Sanık avukatları, dosyada yeni bir bilirkişi raporu alınması gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istediklerini beyan etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar E. G. ile S. O. 'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık A.Ö'nün beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanık S. Ö. 'in yakalanamaması gerekçesiyle dosyasının tefrik edilmesine hükmetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 83 kişinin hayatını kaybettiği Selam Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanık hakkında dava açılmıştı.