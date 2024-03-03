Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde annesini kaybeden 14 yaşındaki Enes Çetinkaya, ayağından gördüğü tedavinin ardından yeniden oynamaya başladığı futbolla yaşama tutunuyor.

Depreme Onikişubat ilçesindeki Gitmişoğlu Apartmanı'nın 4. katında ailesiyle yakalanan Enes Çetinkaya, yaklaşık 7 saat enkaz altında kalarak yaralandı.

Depremde annesi Gülsüm Çetinkaya'yı (36) kaybeden Enes, ayağında oluşan kırık ve ezikler nedeniyle çok sevdiği futboldan uzak kaldı.

İzmir'de özel bir hastanede gördüğü 2 aylık tedavi sonrası kendi imkanlarıyla da çalışarak sağlığına kavuşan ve yeşil sahalara dönmeyi başaran Enes, futbolla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.