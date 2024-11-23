KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde meslektaşlarını ve öğrencilerine kaybeden eğitmenler, Öğretmenler Günü’ne buruk giriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş'ta 278 öğretmen ile yüzlerce öğrenci hayatını kaybetti.

Acılarına ve kayıplarına rağmen deprem sürecinin her alanında büyük sorumluluk ve görev alan öğretmenler, deprem travması yaşayan öğrencilerini hayata bağlamaya çalışıyor.

Depremlerde 3 öğretmen ile 250 öğrencisini kaybeden Ayşe Gümüşer İlkokulu'nun müdür vekili Harun Sarı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerinin acısının halen taze olduğunu ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk girdiklerini söyledi.

Sarı, "Depremin ardından anne ve babasını birlikte kaybeden öğrencilerimizin travmalarını atlatabilmesi için öğretmelerimiz, bazı öğrencilerimize anne oldu, bazı öğrencilerimize ise baba oldu." dedi.

Her zaman öğrencilerinin yanlarında olacaklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Depremde, öğrencilerimizden annesini, babasını ve kardeşleri gibi aile yakınlarını kaybedenler oldu. Zor bir süreçti. Allah'ım o günleri bizlere tekrar yaşatmasın. Deprem anından itibaren devletimiz, milletimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle el birliği yaparak bu süreci atlatmaya çalıştık. Özellikle anne ve babasını birlikte kaybeden öğrencilerimizin travmalarını atlatabilmesi için öğretmenlerimiz büyük sorumluluk aldı. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Ayşe Gümüşer İlkokulu'nda birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aslı Kök, depreme evlerinde yakalandıklarını anlatarak o günkü haykırışları ve bağırmaları unutamadığını dile getirdi.

Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının, öğrencilerinin aklından çıkmadığını ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk karşıladığını anlatan Kök, şunları kaydetti:

"Biz sağ salim dışarı çıktık ancak çevremizdeki bütün binalar yıkılmıştı. Depremden önce 3. sınıfı okutuyordum ve 3 öğrencimin ailesiyle birlikte vefat ettiğini öğrendim. Ebrar Sitesi olarak bilinen yerde yaşıyorlardı. 6 Şubat depremi en acı şekilde yaşayan okullardan biri, bizim okulumuz. Bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutlayacağız. Hayatını kaybeden öğrencilerimiz keşke aramızda olsaydı hayat daha da güzel olurdu. Geçtiğimiz yıl 4. sınıflara mezuniyet töreni düzenledik. Depremde hayatını kaybeden öğrencilerimin yeri çok belliydi. Allah bizlere bir daha 6 Şubat gibi bir felaketi yaşatmasın inşallah."

31 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Ali İncikli, depremde yıkılan ve enkaz altında kalan 2 meslektaşının bulunduğu apartmanda gönüllü olarak arama kurtarma çalışmasına katıldığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İncikli, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerini hep birlikte yaşadık. Deprem sırasında uyanıktım ve hanımımı, kızımı uyandırdım ve dışarı çıkabildik. Okulumuzdan 3 meslektaşım Ebrar Sitesi’nde göçük altında kalarak vefat etti. Görev yaptığım okulumuzdan 250 öğrenci anne ve babalarıyla birlikte hayatını kaybetti, 50'nin üzerinde öğrencimiz öksüz ve yetim kaldı. Benim sınıfımdan 1 öğrencim babasıyla birlikte vefat etti. Zorlu süreci atlattıktan sonra ailemi Osmaniye'ye gönderdim ve arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Okulumuzdan 3 öğretmenimizden 2’si aynı binada yaşıyordu. Yıkılan apartmanda 9. günde cenazelerini bulabildik ve 12. günde de çıkartabildik. Rehber öğretmenimizi 5 yaşındaki kızına sarılmış halde bulmuştuk. Öğleden sonra da diğer öğretmen arkadaşımızın 4 çocuğu ve eşiyle birlikte cansız bedenini çıkartabilmiştik. Allah'ım bu ülkeye bunları yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin olmaması bizi üzüyor. Bu anları tekrar hatırladığım için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayamıyoruz, bizim için buruk geçiyor. Sağ olsunlar bizim günümüzü unutmayanlar bizlere her anlamda destek olmaya çalışıyorlar."

- Her 5 öğrenciden biri depremde yaşamını yitirdi

Gazi Ortaokulu öğretmenlerinden Ferdal Geçikmiş de deprem nedeniyle kaybettiği öğrencileri ve meslektaşları nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünlü karşıladıklarını anlatarak kendisinin de enkaz altında kaldığını ve 4 saat süren kurtarma çalışmasının ardından dışarıya çıkabildiğini ifade etti.

Gecikmiş, "Depremde, Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 1800 öğrencimizden yaklaşık 380'i ve 1 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bu kayıpların acısı ilk günkü gibi taze ve üzüntümüz devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü de bizlere kaybettiğimiz öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi hatırlatıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya geldiğimiz, toplandığımız zamanı, beraber yaptığımız kutlamalarımızı ve aramızda olmayan öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi çok özledim." diye konuştu.

Gazi Ortaokulunda rehber öğretmen olarak görev yapan Nur Burak Toy ise öğrencilerinin deprem travmalarını atlamasına destek olmaya devam ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bu süreç hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi hem de aileleri derinden etkiledi. Öğretmenler Günü yaklaşıyor fakat bir taraftan da bir yanımız buruk. Eski öğrencilerimizin çoğu aramızda yok. Depremi yaşayan ve enkazdan çıkan öğrencilerimizin travmaları devam ediyor. Bu öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya ve destek olmaya çalışıyoruz."