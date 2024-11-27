KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3'üncü Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Özcan Çakmak, Mesut Başkır, tutuksuz sanık Metin B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mesut Başkır, yapının zemin katındaki bazı dükkanların, izinsiz şekilde asma kat boşluklarını betonarme döşemelerle kapattığını iddia etti.

Başkır, şunları kaydetti:

"Davacı avukat arkadaşlar, bu inşaatın söz konusu olan 1. ve 3'üncü blokların iki katının kaçak olduğunu ifade etmişlerdir. Şayet bu iki kat kaçak olmuş olsaydı, belediyenin zaten buna ruhsat vermemesi gerekirdi. Ruhsat verildiyse de, şu an sanık konumunda belediye elemanlarının da aramızda olması gerekirdi, çünkü kaçak bir yapıya ruhsat vermek, onları da sorumluluk altında tutardı. Diğer bir olay, burada zemindeki dükkanlardan yaptığımız inceleme sonunda, bir banka duyarlı davranmış ve yapmış olduğu imalatlarla asma kat seviyesinde boşluk olarak bıraktığımız yerleri betonarme olarak döşeme yapmak suretiyle burada inşaatın brüt alanını artırmıştır. Bu banka, duyarlı davranmış, bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilmiş. Diğer bankalar, bu konuda duyarsız davranıyorlar, şu ana kadar herhangi bir şekilde bize o yaptıkları imalatlarla ilgili veya makamınıza herhangi bir açıklama gelmemiştir. Ama şu kesin. Bu 3 banka, asma kat seviyesindeki boşlukları fazla inşaat metrekaresi yapmak suretiyle hem de belediyeden ruhsat almadan bunları yaptığı için suç işlemiş, kaçak inşaat yapmışlardır."

Sanık Çakmak ise binanın yıkımın nedeninin, alt katlarda yapılan ruhsatsız ve izinsiz tadilatlar olduğunu savundu.

Bilirkişi raporları ve müşteki ifadelerine dayanarak bankalar tarafından yapılan esaslı tadilatların yıkıma zemin hazırladığını öne süren Özcan Çakmak, "Penta Park Sitesi 1. ve 3'üncü Blok'un yıkılması alt kattan olmuştur. Bu, müşteki beyanlarında da ve bilirkişi raporlarında da bellidir. 5 blokun ikisinde yıkım gerçekleşmiştir. Buradaki bankalar tarafından esaslı yapılan tadilatlar, brüt metrekareyi artırmıştır. Brüt metrekareyi artıran tadilatlar, esaslı tadilatlardan olup bunlar ruhsat alınması geren tadilatlardır. Ancak bu tadilatlar izinsiz, kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmıştır." savunmasını yaptı.

Deprem sonrasında bina temeli ve bodrum katlarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Çakmak, "Temelde ve otoparklarda deprem sonrasında deprem kaynaklı bir hasar olmamıştır. Ne çökme ne de çatlama olmamıştır. Otoparktaki araçlar sağlam olarak çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.