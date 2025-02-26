KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanık N.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, tutuksuz sanık Ç.K. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tepebaşı, savunmasında iki yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Kooperatif yöneticisi olarak idari işlerden sorumlu olduğunu ifade eden Tepebaşı, "Ben, bu kooperatifin yöneticilerinden biriyim. Kooperatifte yöneticinin görevi, idari işleri yürütmektir. Ben bu görevleri yaptım. Bana 'müteahhit' demişlerdir, halbuki ben müteahhit değilim. Çünkü her şeyden önce, kooperatif yönetmeliğinde müteahhitlik yoktur. Memur yasasına göre, memurların müteahhit olmayacağı belirtilmiştir. O zaman öğretmen olarak çalıştığım okula gelen müfettişler de benim kooperatif yöneticisi olduğumu, müteahhit olmadığımı tespit etmişlerdir." savunmasını yaptı.

Depremde ailesinden sekiz kişiyi kaybettiğini anlatan Tepebaşı, şöyle devam etti:

"Yönetici olduğuma dair noter tasdikli yetki belgem mevcuttur. Ben de diğer üyelerle birlikte yer belirlemek için kura çektim. Müteahhit olsaydım buna gerek görülmezdi. Ben gizli bir iş yapmadım, bu anlattıklarım resmi belgelidir. Bu sebeple beni müteahhitlikle suçlamak doğru değildir. Kooperatif yönetmeliğinde, yöneticilerin de inşaatın yapımında sorumlu olmadığı belirtilmiştir. Sayın hakimim, herkesin acısını anlıyorum çünkü benim de ailemden 8 kişi vefat etti. Aynı binada, inşaatı yapan kişi de ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Ben inşaata karışmadım, müteahhitlikle ilgim yoktur. Ben hiçbir suç işlemedim. 83 yaşındayım, sağlık yönünden rahatsızım, hastalıklarım da artmaktadır. Beni müteahhitlikle suçlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Sizlerden beraatimi talep ediyorum."

Duruşmada tutuksuz sanık Ç.K. mahkemeye bir diyeceğinin olmadığını bildirirken, sanık N.K. ise fenni mesul ve müteahhidin görevlerini anlattı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.