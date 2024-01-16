6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan 13 yaşındaki Ayşe Sudem Akçam, çeşitli tedavilerin ardından 9 ay sonra yürümeye başladı.

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde H Blok'ta anne ve babasıyla altında kaldıkları enkazdan 6 saat sonra kurtarılan Akçam, kangren teşhisi ile sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kayseri'deki yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası Kahramanmaraş'a getirilen Ayşe Sudem Akçam, hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmeye başladı.

Tavsiye üzerine ekim ayında fizyoterapist Rabia Türkoğlu ile tanışan Akçam, gösterdiği gayret sonucu kısa sürede önce tekerlekli sandalyeyi, sonrasında ise koltuk değneklerini bırakarak kasım ayında kendi başına yürümeyi başardı.