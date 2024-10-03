İHKİB Eğitim Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsveç Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen “Depremden Etkilenen Bölgede Tekstil Sektörünün Canlandırılması” Lansman Etkinliği KMTSO ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe; Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Başkan YardımcıSI Hikmet Gümüşer, Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İHKİB Vakfı Denetim Kurulu Üyesi İlker Karataş ve İsveç Büyükelçiliği Temsilcisi Nasrin Pourghazian’ın yanı sıra çeşitli kamu kurumları temsilcileri ve küresel giyim markalarının temsilcileri de katılım gösterdi.

Etkinlikte, bölgenin ekonomik kalkınması için tekstil sektörünün stratejik önemi vurgulanarak, deprem sonrası bölgenin toparlanmasına yönelik iş birliklerinin artırılmasının önemi üzerinde duruldu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan YardımcıSI Hikmet Gümüşer, “Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Tedarik Zincirinde Mesleki Eğitim ve İş Yapma Kapasitesinin Geliştirilmesi Paneli”'nde sektörün karşılaştığı zorlukları, mesleki eğitimin önemini ve iş yapma kapasitesini artıracak adımları ele aldı.

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarıldığı toplantıda, katılımcılar tekstil sanayisinin yeniden canlandırılması için atılacak adımları tartışarak, bölgedeki üretici ve işletmelere yönelik desteklerin artırılacağına dair önemli mesajlar verdi.