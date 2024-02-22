6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ın kalkınması ve istihdam sağlanması için Savunma Sanayi Başkanlığı harekete geçerek Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Kahramanmaraş’a fabrika açtı. Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste Kahramanmaraşlılar istihdam edilecek. Dev yatırım için gün sayan Kahramanmaraş’ta bugün gerçekleştirilen açılış ile Kahraman şehir savunma sanayi üssü olacak.

Düzenlenen açılış törenine katılan misafirler duygu ve düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı.