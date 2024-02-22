Kahramanmaraş’ta Azerbaycan bulvarında hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından müze önüne bırakılan bir valiz, korku ve paniğe neden oldu.

Müzenin güvenlik görevlileri tarafında hemen polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi olarak yolu trafiğe kapattı.

Çevredeki meraklı vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler bomba imha uzmanını beklemeye başladı. Bu sırada valizi bırakan kişi olay yerine gelerek valizin içerinde elbise olduğunu belirtti. Valizi bırakan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.