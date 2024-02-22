Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde, Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Tarafından Yapımı Tamamlanan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi Törenle Hizmete Açıldı.

Tesis İle Birlikte Kahramanmaraş'ın Yaralarına Merhem Olunmak Ve İstihdam Alanında Çok Büyük Adımların Atılması Hedefleniyor.

Tesisin Açılış Töreninde Açılış Konuşmasını TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan Yaptı.

Arıdan Kürsüye Gelen Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Böyle Kıymetli Bir Yatırımın Kahraman Şehir’e Kazandırılmasından Mutluluk Duyduklarını Dile Getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse 22 Şubatın Çok Büyük Bir Gururu Yaşadıkları Bir Gün Olduğuna Dikkat Çekti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Da Umutlarla Yarınlara Emin Adımlarla Devam Ettiklerini Belirtti.

Açılan Tesiste Bir Çok Alanda Çalışmalar Yürütüleceğini Söyleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Türk Savunma Sanayisinin Her Zaman Milletin Hizmetinde Olduğunu Vurguladı.