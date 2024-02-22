6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta iş insanlarının ve sanayii esnafının yüzünü güldürecek dev uzay sanayi TUSAŞ için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında seferberlik başlattı.

Bu kapsamda Deprem bölgesi yeni savunma üssü oluyor. Savunma Sanayii Başkanlığı harekete geçerek Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yapımı tamamlanan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı.

Tesis ile birlikte Kahramanmaraş'ın kalkınması ve istihdam sağlanması hedefleniyor.