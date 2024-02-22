Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Tarafından Yapımı Tamamlanan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi Törenle Hizmete Açılmasının Ardından Ticaret Borsası Hizmet Binasında “TUSAŞ-KMTSO Ortak Girişim Sözleşmesi İmza Töreni” Düzenlendi.

Burada Bir Konuşma Yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Kahramanmaraş’ın Savunma Saniye De Büyük Bir Yere Sahip Olacağını Söyledi.

TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Kahraman Şehre Hayırlar Getirmesini Temenni Etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün İse Savunma Sanayinin Yerli Ve Milli Üretim Yapan Bir Sektör Haline Geldiğine Vurgu Yaptı.