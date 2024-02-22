Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da kırsal mahallelerin ulaşımını iyileştirmek için grup ve mahalle yollarında altyapı imalatı, bakım ve onarım uygulamalarını sürdürüyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenilemelerini hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında da çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen adresler arasında; Boğazören, Rıfatiye, Cambaz, Sumaklı, Yeşilova, Kumarlı, Bektaşlı, Köklü, Çiçekli, Camuzluk, Altınyayla ve Akgümüş mahalleleri yer aldı.

Grup ve mahalle yollarında altyapı imalatları devam ederken, deforme olan kısımların da tamiri gerçekleştiriliyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, trafikte konfor ve güvenlik artırılarak yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi sağlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.