Tam Kadro Sahaya İnen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Seçim Çalışmalarını Yoğun Şekilde Sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın Her Noktasında Vatandaşlarla Buluşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı PROF. DR. Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğinde Türkiye Yüzyıl’ında Bugüne Kadar Yapılan Yatırımların Taçlandırılması İçin Destek İstedi.

Milletvekili Adayı PROF. DR. Şahin, Gittiği Her Yerde Halkın Büyük İlgisiyle Karşılaşıyor.

Depremin Merkez Üssü Olan Pazarcık İlçesinde Vatandaşları Ziyaret Eden Milletvekili Adayı PROF. DR. MEHMET Şahin Seçim Çalışmasında Ak Parti'nin Türkiye'ye Ve Kahramanmaraş’a Yaptığı Yatırımları Anlattı.







