Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki, ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da besiciler, ölen hayvanlarının yerine damızlık olarak dağıtılan koyunların ilk kuzularını kucağına almaya başladı.

Anneleriyle buluşturulmak üzere çadırlarından çıkarılan kuzuların "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde ahırların yıkılması sonucu 125 büyükbaş ve 882 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, depremlerin tüm sektörleri olduğu gibi hayvancılığı da olumsuz etkilediğini söyledi.



Depremde 68 hayvanı ölen besici Mehmet Özgen ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Besici Hasan Savrak da hibe olarak kendisine 38 hayvan verildiğini, bunların da doğumla ikiye katlandığını belirterek, Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

