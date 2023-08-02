Deprem bölgesindeki 11 ilde telafi eğitimleri başladı. Ders kayıplarını telafi etmek isteyen binlerce öğrenci ders başı yaptı.

Asrın felaketinde birçok okul ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Okullarından, derslerinden ayrı kalan binlerce öğrenci için yaz tatilinde telafi zamanı...

Kahramanmaraş merkezli depremden hasar gören illerde telafi eğitimleri 1 Ağustos itibarıyla başladı.

Deprem felaketinde en büyük yıkımın olduğu kent Hatay'da temel eğitim alanında 15 ilçe 104 okulda telafi eğitim kursları açıldı. 7 bin 411 öğrenci, deprem döneminde yaşadığı ders kayıplarını bu kurslarda telafi edecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler yeniden sıralarına oturdu. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, heyecanla ders başı yaptı.

Devam zorunluluğu olmayan telafi eğitimleri, 1 Eylül’de sona erecek.

