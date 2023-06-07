KMTSO 6 Şubat’ta Yaşanılan Ve ‘Asrın Felaketi’ Olarak Adlandırılan Depremler Sonrası Kahramanmaraş’ta Nitelikli İş Dünyasına Güç Vermeye Yönelik Özenle Yürüttüğü Çalışma Ve Projeler Netice Vermeye Başladı.

Bu Kapsamda KMTSO Girişimleri Özelinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Undp) İle Yapılan Çalışmalar Sonucunda ‘Depremden Etkilenen Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’ Başlıyor.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Hibe Desteğinin Detaylarını Aksu Haber’e Özel Paylaştı.

